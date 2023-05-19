В ДТП в Саратовской области погиб один человек

Еще один пострадал

САРАТОВ, 19 мая. /ТАСС/. Легковой автомобиль и школьный автобус столкнулись в Новобурасском районе Саратовской области. В результате один взрослый погиб, ребенок пострадал, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

"В 12:00 (11:00 мск) в Новобурасском районе на повороте на село Рыбхоз произошло столкновение легкового автомобиля со школьным автобусом. Пострадали два человека, в том числе погиб один человек", - сообщил Костин.

Министр уточнил, что в машине территориального центра медицины катастроф погиб 32-летний мужчина. В ДТП пострадал семилетний мальчик, его доставят в Саратовскую областную детскую клиническую больницу.

В региональном управлении ГИБДД сообщили, что на дороге столкнулись "Газель" и ВАЗ-2110. В "Газели" в качестве пассажиров были мальчики 7 и 9 лет. По версии управления, дети в происшествии не пострадали.