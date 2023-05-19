19 мая, 16:08

СМИ: в Испании две девочки-близняшки из семьи выходцев из РФ погибли, выпав из окна

Инцидент произошел в городе Овьедо

МАДРИД, 19 мая. /ТАСС/. Две 12-летние сестры-близняшки из семьи выходцев из РФ погибли в пятницу в Испании, выпав из окна. От этом сообщила телерадиокомпания Radio y Televisión Española.

По ее информации, инцидент произошел в районе 09:30 по местному времени (10:30 мск) в городе Овьедо (автономное сообщество Астурия). Девочки жили на четвертом этаже. К месту инцидента сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося пока неизвестны, начато расследование произошедшего.

По предварительным данным полиции, к трагедии не причастны третьи лица. Пока нет сведений о том, находились ли родители девочек в квартире в момент случившегося. 

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