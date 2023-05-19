В Кузбассе ищут двух пропавших девочек

Речь идет о детях двух и четырех лет

КЕМЕРОВО, 19 мая. /ТАСС/. Двое детей двух и четырех лет вечером в четверг ушли с детской площадки в Яшкинском районе Кузбасса и пропали. В настоящее время их ищут около 200 человек, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Сегодня около 14:30 (10:30 мск) в дежурную часть ОМВД России по Яшкинскому муниципальному округу поступило сообщение о том, что в поселке Ленинский накануне около 18:00 (14:00 мск) во время прогулки ушли с детской площадки и пропали две сестры двух и четырех лет", - рассказали в полиции.

Уточняется, что детей ищут полицейские, сотрудники СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу, специалисты МЧС, представители администрации, волонтеры поискового отряда, добровольцы из числа местных жителей. Участники осматривают дома и заброшенные строения в поселке, обследуют лесной массив. Всего в поисках задействованы около 200 человек.