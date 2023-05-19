В Финляндии расследуют хулиганство в отношении консульства России в Турку

В полиции сообщили, что задержали одного человека

СТОКГОЛЬМ, 19 мая. /ТАСС/. Полиция юго-западной Финляндии расследует хулиганство, имевшее место в четверг около российского консульства в Турку. Об этом говорится в сообщении ведомства в пятницу.

"В полицию поступила информация о хулиганстве у российского консульства в Турку в четверг днем. В настоящее время дело расследуется как нарушение общественного порядка, задержан один человек. Полиция напоминает нам, что в соответствии с Венской конвенцией полиция обязана заботиться о безопасности дипломатических представительств", - отмечено в сообщении.

В сообщении полиции также говорится, что имуществу консульства ранее был причинен ущерб, в том числе в результате актов вандализма.