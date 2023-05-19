В Новгородской области повредили объекты на "Аллее Славы"

Региональное управление СК проводит проверку в связи с инцидентом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мая. /ТАСС/. Мемориальные объекты на "Аллее Славы" повредили в городе Валдае Новгородской области. Проводится проверка, сообщает в пятницу пресс-служба регионального СК.

"Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на "Аллее Славы" в городе Валдай Новгородской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил два мемориальных объекта, увековечивающих память погибших при защите Отечества", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следователь СК.

Открытие экспозиции "Аллея славы - памятное место Валдая" на пешеходной аллее в Валдае состоялось в ноябре 2020 года. Информацию для экспозиции собирали добровольцы школьных волонтерских отрядов "Пламя", "Патриот" и "Земляк", после чего были изготовлены и установлены уличные фотопланшеты.