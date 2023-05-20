Мариупольские ветеринары рассказали, как спасли раненных из-за обстрелов людей

По словам медиков, поначалу операции приходилось делать подручными средствами

ДОНЕЦК, 20 мая. /ТАСС/. Ветеринары из Мариуполя во время боев за город спасли десятки раненых мирных жителей, оперируя в подвалах. В основном, как уточнили в беседе с ТАСС ветврачи, работать приходилось с минно-взрывными травмами разной степени тяжести.

"Пришлось на какое-то время переквалифицироваться. Тут либо гибель человека, либо его спасение. Мы всем коллективом оперировали, перевязывали, шили. Происходило все это в подвалах, где мы прятались. Это было ежедневно и десятками", - рассказал ветврач по имени Сергей.

Поначалу, как уточнили медики, оперировать приходилось подручными средствами, потому что все их инструменты оказались под завалами клиники. Минимальный необходимый набор удалось извлечь из-под развалин лишь спустя некоторое время. "У кого что было: бинты, антибиотики, обезболивающее, дезинфицирующие и прочее - собирали всем миром, чтобы помогать", - добавил Сергей.

Среди спасенных ветврачами были и дети. "Одной из первых была девочка с ранением в плечо. <...> Все получилось. Позже я встретил ее и ее маму, спросил, были ли они у врача. Врач сказал, что мы все сделали правильно", - уточнил медик.

Большинство из людей, которых мариупольские ветеринары спасли от гибели остаются на связи с медиками и продолжают обращаться за помощью, теперь уже для своих питомцев.

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля 2022 года. 21 апреля прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. 20 мая российские военные полностью освободили территорию завода "Азовсталь", на котором оставались заблокированными остатки украинской группировки в Мариуполе.