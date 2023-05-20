В Курганской области ликвидировали возгорание, которое тушили с 18 мая

Пожар действовал в Щучанском муниципальном округе

ТАСС, 20 мая. В Щучанском муниципальном округе Курганской области ликвидировали пожар, который с четверга тушили близ деревень Михайловка и Никитино, следует из материалов, опубликованных в субботу пресс-центром управления МЧС России по региону.

"19 мая в 23:30 [21:30 мск] природный пожар в Щучанском муниципальном округе ликвидирован", - сказано в сообщении.

18 мая со ссылкой на пресс-центр регионального главка МЧС сообщалось, что в Щучанском муниципальном округе ликвидируют природный пожар площадью 10 га. Из-за пожара в Михайловку и Никитино для возможной эвакуации были направлены автобусы. В числе прочей техники к месту пожара отправили два самолета Ил-76.