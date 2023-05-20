В Карелии ввели особый противопожарный режим

В районах запрещено разводить костры, оставлять неубранный мусор, стеклянные бутылки, бросать горящие или непотушенные спички и окурки, сжигать сухую траву

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 мая. /ТАСС/. Власти Карелии ввели на территории республики ограничительные меры, предусматривающие запрет на применение открытого огня в лесах. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте регионального правительства и вступило в силу в субботу.

"Установить с 20 мая 2023 года на территории Республики Карелия особый противопожарный режим до принятия соответствующего распоряжения правительства Республики Карелия о его отмене", - сказано в документе.

Ранее особый противопожарный режим уже действовал в южных и центральных районах республики. Власти Карелии ввели его с 13 мая. Документ также опубликован на официальном портале правительства региона.

Минприроды Карелии разъясняло в своем Telegram-канале информацию о том, какие требования безопасности следует соблюдать в условиях особого противопожарного режима. В этот период действуют дополнительные требования пожарной безопасности: в районах запрещено разводить костры, оставлять неубранный мусор, стеклянные бутылки, бросать горящие или непотушенные спички и окурки, сжигать сухую траву. Нарушителям может грозить не только административная ответственность со штрафом до 1 млн рублей, но и уголовная - это лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Северо-Западный департамент Рослесхоза признал республику готовой к пожароопасному сезону в начале мая, об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщал глава Карелии Артур Парфенчиков. По данным Минприроды РК на 19 мая, с начала пожароопасного сезона в лесах республики было зарегистрировано два лесных пожара. Оба потушили в те же сутки.

Летом 2021 года власти Карелии боролись с массовыми лесными пожарами. Общая площадь возгорания во время пожароопасного сезона составляла около 20,5 тыс. га. На помощь в регион отправлялись дополнительные силы МЧС, Минобороны, Рослесхоза, авиалесоохраны, в том числе пожарные из Архангельской и Мурманской областей. Активно помогали и добровольцы.