В Ступине двух человек задержали за избиение мужчины и повреждение его машины

Полиция проводит проверку

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. В Ступине двое мужчин в ходе бытового конфликта избили мужчину, а потом разбили его машину. Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, злоумышленники задержаны.

Заявление о том, что у одного из домов на улице Куйбышева произошел конфликт, поступило в полицию 20 мая. "Полицейскими предварительно установлено, что в ходе словесного конфликта на бытовой почве двое граждан причинили телесные повреждения третьему, а также повредили ему автомобиль", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что сотрудники полиции установили и доставили в отдел полиции двух местных жителей 1995 и 1996 годов рождения, подозреваемых в противоправном деянии.

"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", - добавили в главке.