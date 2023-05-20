Вандал в маске Человека-паука повредил скульптуру, забравшись на фасад здания Би-би-си

Он также вывесил транспарант с обвинениями вещательной корпорации в пропаганде, потакании крупному бизнесу, элитам и педофилам

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Вандал в маске Человека-паука в субботу утром забрался по строительным лесам на фасад здания штаб-квартиры Би-би-си в центре Лондона, повредив украшающую ее скульптуру. Как сообщает сама вещательная корпорация, он также вывесил транспарант с обвинениями Би-би-си в пропаганде, потакании крупному бизнесу, элитам и педофилам.

Композиция, изображающая героев шекспировской пьесы "Буря" - колдуна Просперо, который обнимает духа воздуха Ариэля, запечатленного в образе обнаженного мальчика, давно вызывает споры. Она была создана в 1931-1932 годах именитым английским скульптором Эриком Гиллом (1882-1940). После публикации его дневников и новой биографии в 80-х годах прошлого века выяснилось, что Гилл был педофилом, состоявшим в сексуальной связи с собственными дочерьми-подростками, а также своими сестрами. В январе прошлого года мужчина, забравшийся на фасад здания Би-би-си, повредил скульптуру Гилла молотком и потребовал, чтобы она была демонтирована.

В настоящий момент статуя из французского известняка реставрируется - именно из-за этого вокруг нее были возведены леса, которыми воспользовался второй вандал, который с помощью молотка и зубила повредил лица и руки обеих фигур. Согласно сообщениям Скотленд-ярда, полицию вызвали на место происшествия в 4 часа утра по местному времени и пока она не может задержать правонарушителя, находящегося на большой высоте, из-за угрозы жизни и здоровью сотрудников полиции и самого вандала.

Ранее Би-би-си объяснила свое решение оставить статую на прежнем месте стремлением сохранить исторический облик здания, которое внесено в списки памятников архитектуры. В корпорации подчеркнули, что "никоим образом не оправдывают поступки" Эрика Гилла и намерены разместить рядом со скульптурой стенд с информацией о его создателе и необходимости борьбы с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Такое решение было резко негативно воспринято активистами нескольких британских организацией, борющихся с сексуальным насилием в отношении детей.