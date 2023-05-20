В Швейцарии три человека погибли в результате падения экскурсионного самолета

Как сообщили в полиции, борт потерпел крушение в труднодоступной местности, что сильно затруднило работу спасателей

ЖЕНЕВА, 20 мая. /ТАСС/. Экскурсионный самолет потерпел крушение в Швейцарии, пилот и оба пассажира погибли. Об этом сообщила в субботу полиция кантона Невшатель.

"В субботу, 20 мая 2023 года, около 10:20 по местному времени (11:20 мск) туристический самолет потерпел крушение в лесу в месте под названием Ла-Комб-Дернье близ городка Пон-де-Мартель. Пилот и оба пассажира погибли", - говорится в сообщении.

Самолет, зарегистрированный в Швейцарии, "вылетел утром из аэропорта города Ла-Шо-де-Фон и выполнял экскурсионный полет".

По данным полиции, самолет упал в труднодоступной местности, что сильно затруднило работу спасателей. Ведется расследование.