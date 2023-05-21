В Томске и Кемерове из-за непогоды задержали четыре рейса

Вылет ожидают более 350 пассажиров

ТАСС, 21 мая. Неблагоприятные погодные условия стали причиной задержки двух рейсов в аэропорту Кемерова и двух рейсов в аэропорту Томска - вылет ожидают более 350 пассажиров. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Транспортные прокуроры Западно-Сибирской транспортной прокуратуры осуществляют надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов. Сегодня в связи неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Кемерова имени А. А. Леонова объявлена задержка выполнения 2 авиарейсов авиакомпании "Северный ветер" из Новосибирска и в Сочи продолжительностью до 10 часов, ожидают вылета воздушного судна 167 пассажиров, в том числе 20 детей", - говорится в сообщении.

В международном аэропорту Томск из-за неблагоприятных погодных условий в Москве задержано выполнение двух авиарейсов авиакомпании "Смартавиа". Задержка составляет более 14 часов. "187 пассажиров, из них 14 детей ожидают выполнения авиарейса", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Кемерове, по прогнозам синоптиков регионального центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем температура воздуха составила плюс 17 градусов, ночью прогнозируется плюс 2 градуса. В городе сильный ветер, местами с порывами до 11 м/c.

По данным Гидрометцентра, в Москве сегодня облачно, дожди с грозами. Ветер с порывами до 15 м/c. Температура днем составит плюс 17 градусов. Ночью столбик термометра покажет до плюс 10 градусов.