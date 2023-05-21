В Новосибирске загорелись три частных жилых дома

На месте пожара работают 48 человек и 14 единиц техники

ТАСС, 21 мая. Три частных жилых дома и надворные постройки горят на левом берегу Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В 20:27 (16:27 мск) сотрудники МЧС России выехали на сообщение о пожаре на левом берегу Новосибирска. По оперативным данным горят три частных дома и надворные постройки. Хозяева всех домов на месте происшествия, не пострадали", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, менее часа потребовалась, чтобы локализовать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня на соседние жилые дома. На месте работают 48 человек и 14 единиц техники.