В Кемеровской области пропала двухлетняя девочка

В МВД отметили, что ребенок гулял под присмотром бабушки, но она отвлеклась на домашние дела и вскоре обнаружила, что внучки рядом нет

ТАСС, 21 мая. Двухлетняя девочка пропала во время прогулки в Анжеро-Судженске Кемеровской области, ее ищут сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Сегодня около 20:30 (16:30 мск) в дежурную часть ОМВД России по Анжеро-Судженскому округу обратилась местная жительница, которая сообщила, что в районе 18:00 (14:00 мск) ушла со двора дома в частном секторе и пропала ее 2-летняя дочь. Девочка гуляла под присмотром бабушки, в то время как мать занималась старшим ребенком. На несколько минут бабушка отвлеклась на домашние дела и вскоре обнаружила, что внучка пропала. Самостоятельные поиски результата не дали", - говорится в сообщении.

Полиция ищет девочку. "В мероприятиях принимают участие оперативники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники других служб и подразделений полиции. <…> К поискам присоединились специалисты других ведомств, волонтеры поискового отряда, местные жители. Участники обследуют частный сектор, улицы города, прилегающую территорию", - пояснили в пресс-службе.