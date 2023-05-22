В Башкирии директора стройфирмы осудили за мошенничество с двойной продажей квартир

За хищение более 500 млн рублей его приговорили к девяти годам колонии

УФА, 22 мая. /ТАСС/. Бывшего директора строительной фирмы осудили на девять лет лишения свободы за мошенничество. Он с подельниками занимался двойной продажей квартир в строящихся домах в Стерлитамаке, ущерб от их действий превысил 500 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в понедельник.

"Стерлитамакский городской суд вынес приговор в отношении бывшего директора ООО "Единая торгово-закупочная компания". Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", ч. 4 ст. 159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере кредитования", - говорится в сообщении.

Суд установил, что мужчина со своими компаньонами с 2012 по 2016 год похитили деньги у жителей и банков, которые предназначались для строительства многоквартирных жилых домов в Стерлитамаке. Компания продавала квартиры по цене ниже рыночных, фактически не планируя завершать строительство. Также руководство фирмы проводило двойные продажи, закладывало в банки под залог уже проданные частным лицам квартиры. "Ущерб от указанных финансовых махинаций превысил 520 млн рублей. Подсудимый не признал вину в совершенных преступлениях, в отношении его подельников в 2022 году вынесен обвинительный приговор. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - уточнили в прокуратуре.

По данным следственных органов, от действий подсудимого пострадали более 250 человек. Приговор не вступил в законную силу.