В Заполярье не зафиксировали превышения фона радиации после остановки энергоблока КАЭС

Причины произошедшего выясняют специалисты

МУРМАНСК, 22 мая. /ТАСС/. Природный радиационный фон Мурманской области находится в норме, превышений не зафиксировано, сообщили ТАСС в понедельник в региональном центре мониторинга загрязнения окружающей среды после того, как накануне энергоблок Кольской АЭС был остановлен автоматикой.

"Превышения природного фона в 12 микрорентген на территории Мурманской области не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.

Ранее в управлении информации и общественных связей Кольской АЭС сообщали, что третий энергоблок станции, которая расположена недалеко от города Полярные Зори, 21 мая в 11:16 мск был остановлен автоматикой в безопасном режиме, причины выясняются. Отмечалось, что радиационный фон после остановки находился в норме.

На Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №1 и 2. На энергоблоке №4 продолжается планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции составляет 660 МВт.

Кольская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.