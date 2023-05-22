В Башкирии введут режим ЧС из-за гибели 90 тыс. га посевов от холодов

Прямой ущерб от погодных факторов составил почти 600 млн рублей

УФА, 22 мая. /ТАСС/. Режим ЧС введут в Башкирии из-за гибели посевов от холодов, будет пересеяно более 90 тыс. га. Прямой ущерб от погодных факторов составил почти 600 млн рублей, сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на совещании в правительстве региона в понедельник.

"Мы ожидали, что будет возврат на холода в текущем году, в целом мы выдержали - 120 тыс. га пострадали после первого посева, это 91 тыс. га на пересев, прямой ущерб порядка 590 млн рублей. Из них уже более 40 тыс. га пересеяно, ожидаем, что не засеянных площадей не останется. Нам нужен указ о введении ЧС для того, чтобы на нас не было штрафов и создать условия для работы страховых компаний", - сообщил Фазрахманов.

Он попросил поддержать введение ЧС, глава республики Радий Хабиров поручил подготовить необходимые документы. Больше всего от понижений температуры в первой половине мая пострадали зерновые - более 55 тыс. га, сахарная свекла - 10,1 тыс. га, масличные культуры - 17,1 тыс. га.