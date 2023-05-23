23 мая, 04:56
Лесные пожары в России

В Югре полиция установила двух предполагаемых виновников лесных пожаров

Дачники нарушили требования пожарной безопасности на своих участках

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа установила двух предполагаемых виновников лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Мегиону поступило два сообщения о пожарах в лесном массиве возле дачных участков, расположенных в СОТ "Тополь" и "Подземник". Возгорания были оперативно потушены. В течение нескольких часов полицейские установили двоих жителей Мегиона, которые нарушили требования пожарной безопасности на своих дачных участках. Собранные в отношении дачников материалы направлены для проведения административного расследования по ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 53-летний мужчина проводил ремонт и за периметром своей дачи работал угловально-шлифовальной машинкой, искры от которой попали на сухую траву. Пламя от травы перекинулось на садовое строение и лесной массив. В свою очередь на даче 45-летней женщины проводилась уборка сухой травы, которая в дальнейшем была подожжена. Хозяйка участка не смогла проконтролировать горение, в результате от костра загорелась дачная постройка и близлежащий лес.

Власти Югры ввели с 28 апреля на всей территории региона особый противопожарный режим.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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