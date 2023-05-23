В Астрахани в посылках из Индии обнаружили полкилограмма психотропного вещества

Посылки предназначались для местного жителя, его задержали

АСТРАХАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Уголовные дела возбудили в Астрахани по факту контрабанды около 0,5 кг психотропных веществ, обнаруженных таможенниками в посылках из Индии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Астраханской таможни.

Более 2 тыс. таблеток, содержащих почти 500 г психотропного вещества модафинил, астраханские таможенники обнаружили в двух посылках из Индии. Международные почтовые отправления следовали через сортировочные хабы Москвы и Санкт-Петербурга в адрес 34-летнего жителя Астрахани. При получении одного из отправлений в отделении курьерской службы доставки в Астрахани мужчина был задержан.

"Экспертиза подтвердила, что в составе изъятых таблеток Modafinil Tablets USR содержится модафинил весом 484 г, данное количество психотропного вещества является крупным размером. Запрещенные препараты изъяты. Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда психотропных веществ в крупном размере)", - говорится в сообщении с уточнением, что статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Фигурант дела сообщил, что заказал биологически активные добавки (БАДы) и витамины с запрещенным составом через интернет-магазин в Индии исключительно для себя для повышения внутренней мотивации. Медицинский рецепт и показания для приема модафинила у него отсутствовали. Заказы он оплатил цифровой валютой и в ближайшее время ожидал вторую посылку с аналогичным содержимым. При этом мужчина знал, что препараты запрещены в России, и понимал, что не сможет приобрести их легальным способом, добавили в пресс-службе.