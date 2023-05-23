23 мая, 10:11

В Татарстане возбудили дело о халатности врачей, отказавшихся спасать пострадавшего в ДТП

По информации следователей, пострадавший умер, не дождавшись помощи медиков

КАЗАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Следователи Татарстана возбудили уголовное дело о халатности врачей Буинской ЦРБ, которые отказались выезжать на вызов для оказания помощи пострадавшему в ДТП. Об этом сообщает во вторник пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому 30 апреля сотрудники Буинской ЦРБ отказались ехать на вызов для оказания помощи мужчине, пострадавшему в ДТП в Дрожжановском районе, мотивировав это тем, что район за ними не закреплен, хотя до места происшествия дорога занимала 20 минут", - говорится в сообщении.

В результате мужчина умер, не дождавшись помощи медиков.

Ведется расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего. 

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