В Германии выдали ордер на арест главы ЦБ Ливана

Как сообщил портал El-Nashra, Риада Саляме обвиняют в "мошенничестве, подлоге, хищении и отмывании денег"

БЕЙРУТ, 23 мая. /ТАСС/. Судебные власти Германии уведомили ливанское правительство о выдаче международного ордера на арест управляющего Центральным банком Ливана Риада Саляме. Об этом сообщил во вторник новостной портал El-Nashra со ссылкой на источник в ливанской прокуратуре.

По его информации, глава ЦБ обвиняется в "мошенничестве, подлоге, хищении и отмывании денег". Германия стала второй после Франции европейской страной, где возбуждено уголовное дело против Саляме.

19 мая исполняющий обязанности министра внутренних дел Бассам Мавлави сообщил о поступлении так называемой красной метки по линии Международной организации уголовной полиции (Интерпола), что подразумевает возможность ареста и экстрадиции обвиняемого. По его словам, "запрос в Интерпол был направлен из Парижа, теперь ливанская прокуратура решит судьбу Саляме".

В понедельник глава ЦБ был допрошен генеральным прокурором республики Гассаном Увейдатом, но остался на свободе. По сведениям портала, ливанская сторона попросила французские власти передать уголовное дело на рассмотрение в Бейрут.

72-летний Саляме, который занимает свой пост с 1993 года, был вызван 16 мая в парижский суд, где ему должны были вынести приговор. Однако он не явился под предлогом, что не получил вовремя повестку. В ответ французские власти обратились в Интерпол.

Протест адвокатов

Адвокаты управляющего ЦБ намерены обжаловать решение о выдаче международного ордера на его арест. Сам глава банка заявил, что подчинится ливанскому правосудию, если будет признан виновным. Он назвал заведенные против него уголовные дела за рубежом "вмешательством во внутренние дела Ливана и нарушением его суверенитета". По мнению Саляме, "это политизированный процесс и на него хотят взвалить вину за финансовый коллапс".

Как сообщила газета Al Akhbar в ходе расследования, проведенного в 2022 году швейцарскими властями, было установлено, что глава ЦБ Саляме взимал комиссионные за продажу государственных ценных бумаг коммерческим банкам. Большая часть этих средств поступала не в Центробанк Ливана, а на счет брокерской компании Forry, которой владеет его брат Раджа Саляме. Таким образом, по сведениям издания, было присвоено по меньше мере $500 млн, которые использовались для покупки недвижимости в Западной Европе.