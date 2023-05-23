В Ленобласти при сварке на производстве погибли три человека

Еще двое пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. В Ленинградской области в результате инцидента при проведении сварочных работ на предприятии погибли три человека, еще двое пострадали. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

"По поводу ЧП во Всеволожском районе: из-за нарушения технологии производства и техники безопасности при производстве сварочных работ на предприятии ООО "Дидал СК" произошел разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона. Три человека погибли на месте, двоим пострадавшим во Всеволожской больнице оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Подробности происшествия выясняются. Согласно открытым данным на сайте предприятия, видом деятельности компании "Дидал СК" является комплексное выполнение гидротехнических работ. Предприятие занимается дноуглубительными работами на глубинах до 12 м, проводит работы по организации подводных переходов трубопроводов.