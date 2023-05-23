В районе Якутии ввели режим ЧС из-за размыва паводковыми водами муниципальной дороги

В Чурапчинском районе каждые четыре часа будут проводить сбор информации о паводковой ситуации и примут меры по сохранности личного имущества жителей в зонах возможного подтопления

ЯКУТСК, 23 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Чурапчинском районе в Якутии из-за ограничения дорожного движения на участках муниципальной дороги между населенными пунктами. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале районной администрации.

"Глава улуса (района - прим. ТАСС) Степан Саргыдаев подписал распоряжение о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" для органов управления сил и средств Чурапчинского звена Якутской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования улуса в связи с ограничением паводковой водой дорожного движения на участках муниципальной дороги Чурапча - Кытанах - Арылах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждые четыре часа будет проводиться сбор информации о паводковой ситуации, при ухудшении обстановки - каждый час. Будут приняты меры по сохранности личного имущества жителей в зонах возможного подтопления и по обеспечению правопорядка.

Кроме того, по данным пресс-службы регионального правительства, в Таттинском районе на 22-м, 32-м, 48-м км региональной дороги Уолба - Булун ограничено движение из-за повышения уровня воды на реке Татта. В частности, на 48-м км произошел размыв подходов разборного моста. "На сегодня также продолжаются работы на региональной автодороге "Мюрю". 22 мая размыв произошел на 46-м км. Сегодня там уложена водопропускная труба, ведутся работы по отсыпке проезжей части. Движение ориентировочно будет открыто 24 мая", - добавили в правительстве.