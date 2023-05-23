В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который издевался над собакой в прямом эфире

Животное передали зоозащитникам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Силовики доставили в отдел полиции в Нижнем Тагиле Свердловской области мужчину, который в прямом эфире издевался над собакой. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Мужчина доставлен в отдел полиции в Нижнем Тагиле, где его опрашивают. По итогам проверки сотрудники полиции примут процессуальное решение. Собака, которой пять лет и которую зовут Чип, передана зоозащитникам. В ходе обследования животного будет установлено, получило ли оно какие-либо увечья или травмы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, попасть в квартиру, где проживает стример, не получалось в течение суток, поскольку дверь никто не открывал. Однако во вторник в полицию стали поступать сообщения, что мужчина, возможно, мог причинить вред матери, которая проживает с ним. "Сегодня сотрудникам полиции пришлось вызывать службу спасения, после чего удалось проникнуть в жилище. С пожилой женщиной все хорошо. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося", - добавил он.

Ранее в социальных сетях и СМИ появились публикации о том, что в Нижнем Тагиле мужчина избивал собаку во время прямого эфира.