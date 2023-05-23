В Ленобласти возбудили уголовное дело после ЧП со сваркой на предприятии

В результате происшествия погибли трое мужчин, еще двое пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после гибели трех человек и госпитализации двоих в результате инцидента при проведении электросварочных работ на предприятии в Ленинградской области. Как уточнила пресс-служба ГСУ СК РФ по региону, там произошло возгорание.

"По данному факту следственными органами СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в результате возгорания погибли трое мужчин 1986, 1972 и 1973 годов рождения, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы.

На данный момент следователи осматривают место происшествия с применением квадрокоптера, газоанализатора и других криминалистических измерительных приборов. В ходе производимого осмотра места происшествия следователями изъяты фрагменты объектов и оборудования. На предприятии изъята документация, представляющая интерес для следствия. Следователями допрашиваются руководитель и сотрудники организации.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что ЧП произошло из-за нарушения технологии производства и техники безопасности при производстве сварочных работ на предприятии ООО "Дидал СК" в Новосергиевке во Всеволожском районе. Там произошел разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона при производстве сварочных работ.

Согласно открытым данным на сайте предприятия, видом деятельности компании "Дидал СК" является комплексное выполнение гидротехнических работ. Предприятие занимается дноуглубительными работами на глубинах до 12 м, проводит работы по организации подводных переходов трубопроводов.