В Энгельсе в ДТП с маршруткой пострадали два человека

Их доставили в больницу

САРАТОВ, 23 мая. /ТАСС/. В Энгельсе два человека пострадали при столкновении автомобиля и маршрутки. Их госпитализировали, сообщили в управлении ГИБДД по региону во вторник.

По предварительным данным, в 15:40 (14:40 мск) на улице Маяковского столкнулись автомобиль Lifan и "Газель" маршрута № 416. "В результате ДТП два пассажира "Газели" доставлены в медучреждение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, во вторник днем на улице Бирюзова в Саратове столкнулись автомобили Škoda и микроавтобус маршрута № 13. В результате пострадали семь человек, в том числе трое детей.