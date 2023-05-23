23 мая, 17:14

В Энгельсе в ДТП с маршруткой пострадали два человека

Их доставили в больницу

САРАТОВ, 23 мая. /ТАСС/. В Энгельсе два человека пострадали при столкновении автомобиля и маршрутки. Их госпитализировали, сообщили в управлении ГИБДД по региону во вторник.

По предварительным данным, в 15:40 (14:40 мск) на улице Маяковского столкнулись автомобиль Lifan и "Газель" маршрута № 416. "В результате ДТП два пассажира "Газели" доставлены в медучреждение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, во вторник днем на улице Бирюзова в Саратове столкнулись автомобили Škoda и микроавтобус маршрута № 13. В результате пострадали семь человек, в том числе трое детей. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация