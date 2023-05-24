Вертолеты Ми-8 ЦВО задействовали в тушении природных пожаров вблизи Екатеринбурга

На очаги возгораний техника сбросила около 50 тонн воды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) сбросили около 50 тонн воды на очаги природных пожаров у населенного пункта вблизи Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе округа в среду.

"Два вертолета Ми-8, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5, в условиях задымленности и сильного ветра осуществили 12 сбросов воды на очаги пожаров в районе населенного пункта Мраморское, расположенного на прямом удалении от Екатеринбурга в 34 км. В ходе летных смен работу экипажей по ликвидации возгораний осложняла сухая жаркая погода, температура воздуха достигала 26 градусов выше нуля", - говорится в сообщении с уточнением, что всего было сброшено около 50 тонн воды.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области на утро среды, в регионе действуют 24 пожара, из них 16 возгораний локализованы. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет.

С 24 мая в отдельных районах Свердловской области установилась аномально жаркая погода, сообщили в Уральском гидрометцентре. В большинстве районов региона сохраняется чрезвычайная, местами высокая пожарная опасность.