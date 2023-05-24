В Ростове-на-Дону в результате пожара пострадали три человека

В тушении принимали участие 16 единиц техники и 52 человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Три человека пострадали во время пожара в квартире многоэтажного дома на улице Шеболдаева в Ростове-на-Дону, семеро спасены, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"В 07:55 мск поступила информация о пожаре в квартире на площади 20 кв. метров. Спасены семь человек, пострадали три человека", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в доме на улице Шеболдаева, 4а. По последним данным, пожар полностью ликвидирован. В тушении принимали участие 16 единиц техники и 52 человека.