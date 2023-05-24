24 мая, 06:05

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре

ЧП произошло в ночь на 24 мая в селе Старокучурбаево Благоварского района, среди погибших есть подросток

УФА, 24 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Башкирии по факту гибели при пожаре трех взрослых и подростка, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в среду.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту обнаружения тел четверых человек во время пожара в частном доме", - сказано в сообщении.

Частный дом в селе Старокучурбаево Благоварского района загорелся ночью, установлено, что в нем находились супруги 1949 и 1956 годов рождения, их пасынок 1978 года рождения, и внук 2007 года рождения. В ходе тушения пожара обнаружены их тела.

По факту происшествия также проверку проводит прокуратура. 

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РоссияБашкортостан
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