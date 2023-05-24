В Грайворонском округе Белгородской области произошло возгорание на газопроводе

Без газа остались село Безымено и свинокомплекс

БЕЛГОРОД, 24 мая. /ТАСС/. В Грайворонском округе Белгородской области поврежден газопровод. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области также заявил об атаках беспилотников прошедшей ночью, большую часть из них сбила ПВО.

"В Грайворонском округе поврежден газопровод, идет небольшой пожар. Сейчас глава округа находится на месте, в течение суток будет все восстановлено. Причины: работают следственные органы - жду их доклада о причине данного возгорания. Отключены от газа Безымено и свинокомплекс. Еще раз повторюсь: надеюсь, наши газовики максимально быстро все исправят", - написал Гладков в своем Telegram-канале.