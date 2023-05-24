В Краснодаре выявили финансовую пирамиду

От действий группы злоумышленников пострадали 135 человек, организатор пирамиды арестована

КРАСНОДАР, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении руководителя финансовой пирамиды "Дас Капитал", филиалы которой существовали в Анапе, Новороссийске и Республике Крым, ущерб составил 50 млн рублей, женщина арестована. Об этом сообщается в среду в телеграм-канале УМВД России по городу Краснодару.

"Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летней жительницы Усть-Лабинска и иных неустановленных лиц, по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Установлено, что злоумышленница, являясь руководителем ООО "Дас Капитал" и КПК "Дас Капитал", заключала с гражданами договоры займов под предлогом инвестиционной деятельности в различные крупные и прибыльные финансовые проекты. Злоумышленница совместно с неустановленными лицами в период с января 2017 года по апрель 2018-го похитила денежные средства у 135 потерпевших в общей сумме 50 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что филиалы финансовой пирамиды работали в Анапе, Новороссийске и Республике Крым. Первое время некоторым вкладчикам выплачивали проценты за счет поступления денежных средств от новых клиентов. На время предварительного следствия женщина арестована, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Также сотрудники полиции устанавливают иных потерпевших от деятельности финансовой пирамиды.