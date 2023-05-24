В Красноярске главный инженер получил 1,5 года ограничения свободы за отравленную воду

Вину обвиняемый не признал

ТАСС, 24 мая. Первого заместителя генерального директора компании "Краском", которая занимается водоснабжением жилых домов, приговорили к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы по делу о массовом отравлении водой жителей Красноярска. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Октябрьский районный суд Красноярска вынес обвинительный приговор в отношении главного инженера ООО "Краском". <…> С учетом санкции статьи и всех обстоятельств по делу суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год и 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 28 января 2021 года в Октябрьском районе Красноярска на насосной станции водозабора "Гремячий лог" произошла авария, приведшая к временному прекращению подачи воды и снижению давления в магистральной сети питьевого водоснабжения. В резервуаре чистой воды на водозаборе было ограничено водоснабжение в многоквартирных жилых домах на нескольких улицах. Обвиняемый был своевременно извещен о произошедшей аварийной ситуации, но после ремонта допустил подачу воды ненадлежащего качества потребителям, а после многочисленных жалоб жителей не прекратил ее подачу. Попавшая в питьевую воду вирусная кишечная инфекция распространилась по жилым домам, что повлекло отравление более 229 жителей.

Вину обвиняемый не признал. После поступления приговора в прокуратуру будет рассмотрен вопрос о наличии оснований для его обжалования.