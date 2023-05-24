Полицейский кортеж герцогини Эдинбургской насмерть сбил пожилую женщину

Инцидент расследует независимое управление по вопросам действий полиции

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Британка Хелен Холланд умерла в результате ДТП в Лондоне с участием мотоцикла из состава полицейского кортежа, сопровождавшего герцогиню Эдинбургскую Софи. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Букингемского дворца.

"Герцогиня Эдинбургская глубоко опечалена сообщениями о смерти Хелен Холланд. Ее Королевское Высочество выражает глубочайшие соболезнования и сочувствие семье Холланд", - сказано в нем. Герцогиня Эдинбургская Софи является супругой брата короля Великобритании Карла III принца Эдварда.

81-летняя Холланд, которая проживала в деревне Берчейнджер (графство Эссекс) недалеко от Лондона, умерла от травм, полученных в результате ДТП 10 мая на западе столицы, где она навещала свою сестру. В настоящее время инцидент расследуется независимым управлением по вопросам действий полиции.