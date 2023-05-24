В НАК заявили о снижении среднего возраста уличенных в терроризме

Официальный представитель ведомства Андрей Пржездомский также отметил активизацию западных спецслужб и международных террористических организаций, а также тенденцию использования социальных сетей для вербовки

КРАСНОЯРСК, 24 мая. /ТАСС/. Терроризм "молодеет" - сейчас до 70% людей, уличенных в террористической деятельности, младше 35 лет. Об этом рассказал в среду официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.

"Терроризм меняется, и одно из существенных обстоятельств - это омоложение террористического контингента. Сегодня до 70% - это молодые люди до 35 лет", - сказал он на XVII Всероссийском специализированном форуме "Современные системы безопасности - Антитеррор". Представитель НАК уточнил журналистам, что 17 подростков стали участникам преступлений террористических преступлений за последние два года. Также он отметил, что средний возраст участников террористических преступлений снижается.

По его словам, случаи участия подростков в террористической деятельности зафиксированы, в частности, в Приморье и Тюмени. "Неспособность подростков к критическому мышлению приводит к тому, что он воспринимает все на веру, поэтому заложить несколько постулатов очень примитивных, не требующих никакой идеологической обработке очень легко", - добавил представитель НАК.

Кроме того, Пржездомский отметил активизацию западных спецслужб и международных террористических организаций, а также тенденцию использования социальных сетей для вербовки.

Всероссийский специализированный форум "Современные системы безопасности - Антитеррор" проходит в Красноярске 24-26 мая.