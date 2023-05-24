В Белгородской области 23 мая зафиксировали более 40 обстрелов и атак БПЛА со стороны ВСУ

В том числе Белгородский район попал под обстрел 8 раз, Шебекинский округ - 13 раз, а по хутору Старый в Волоконовском районе было выпущено 9 снарядов

БЕЛГОРОД, 24 мая. /ТАСС/. Количество обстрелов и атак беспилотников со стороны ВСУ по территории Белгородской области превысило 40, в нескольких муниципалитетах зафиксированы атаки беспилотниками. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ежедневной сводке.

"Грайворонский городской округ был обстрелян 9 раз. 2 минометных снаряда были выпущены по селу Дроновка, обошлось без пострадавших и разрушений. Также под минометный обстрел попало село Гора-Подол, повреждена телевышка и труба газопровода, пострадавших нет. В Грайвороне были обнаружены остатки 2 беспилотников, их осколками посекло фасад коммерческого здания, пострадавших нет. Между селами Глотово и Безымено поврежден газопровод, аварийные бригады устраняют последствия", - написал губернатор в Telegram-канале.

По его данным, Белгородский район попал под обстрел 8 раз, Шебекинский округ - 13 раз, по хутору Старый в Волоконовском районе было выпущено 9 снарядов. "Борисовский район дважды попал под обстрел ВСУ, из них 1 минометный снаряд был запущен по окраине хутора Лозовая Рудка, и в поселке Борисовка 2 взрывных устройства были сброшены с беспилотника. Пострадавших нет, есть разрушения. При совершенной атаке повреждены: кровля, фасад и остекление административного здания и фасад и остекление квартир на первом и втором этаже в многоквартирном жилом доме, а также 2 автомобиля", - добавил губернатор.

Также на регион была совершена массированная атака беспилотников, в частности, на Белгород, Краснояружский район и поселок Томаровка.