24 мая, 12:47

Россиянина уличили в незаконном провозе психотропных веществ в Грузию

Сотрудники таможенно-пропускного пункта "Казбеги - Верхний Ларс" обнаружили у него более 2 тыс. таблеток психотропного препарата "Лирика"

ТБИЛИСИ, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники таможенно-пропускного пункта "Казбеги - Верхний Ларс", расположенного на грузино-российской границе, обнаружили у гражданина РФ более 2 тыс. таблеток психотропного препарата "Лирика". Об этом в среду сообщили в службе доходов Министерства финансов Грузии.

"В зону контроля таможенно-пропускного пункта "Казбеги" вошел гражданин Российской Федерации А. И., в результате детального осмотра находящегося под его управлением микроавтобуса и размещенного там багажа, в багажных сумках и специальных тайниках были обнаружены 2 128 таблеток психотропного препарата "Лирика", - говорится в сообщении.

В ведомстве не уточняют, был ли задержан гражданин РФ, однако подчеркивают, что материалы для дальнейшего реагирования переданы МВД Грузии. 

Теги:
Грузия
© Информационное агентство ТАСС
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