На участке Большой кольцевой линии московского метро нет движения поездов

Движение приостановлено для проверки состава

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Движение поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена между станциями "Кленовый бульвар" и "Электрозаводская" приостановлено для проверки состава. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Большой кольцевой линии (11) нет движения поездов от "Кленового бульвара" до "Электрозаводской" для проверки состава", - говорится в публикации.

В департаменте также сообщили, что отсутствует движение между станциями "Кленовый бульвар" и "Савеловская". Пассажирам рекомендуют пользоваться МЦК, другими линиями метро, МЦД и наземным транспортом.

Ранее сообщалось, что по той же причине были увеличены интервалы движения поездов БКЛ против часовой стрелки.