Мосгорсуд признал законным заочный арест организатора атаки на села под Брянском Капустина

Денис Капустин был объявлен в международный розыск

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным решение заочно арестовать одного из руководителей "Русского добровольческого корпуса", гражданина РФ Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), который является предполагаемым организатором нападения на села Брянской области и покушения на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел апелляцию на заочный арест Капустина Д. Е. и постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а жалобу защиты обвиняемого - без удовлетворения", - сообщили агентству. Басманный суд Москвы заочно арестовал Капустина до 30 марта.

Капустину заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Он был объявлен в международный розыск.

По данным ФСБ, Капустин был организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов "Русского добровольческого корпуса" на села Брянской области, в результате которого были убиты два мирных жителя, двое ранены, в том числе ребенок. По информации ФСБ, он также организовал покушение на общественного деятеля, председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, к автомобилю которого было прикреплено самодельное взрывное устройство.

Кроме того, по данным ФСБ, в августе 2022 года был предотвращен организованный Капустиным диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области. Росфинмониторинг 15 марта внес Дениса Капустина в реестр экстремистов и террористов.