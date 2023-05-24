24 мая, 17:16

СМИ сообщили о стрельбе в элитном округе Парижа

По данным газеты 20 Minutes, в VIII округе Парижа неизвестные на мотоциклах застрелили работника агентства недвижимости

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Неизвестные застрелили на улице 30-летнего мужчину в элитном VIII округе Парижа, где располагается, в частности, Елисейский дворец и Триумфальная арка. Об этом сообщила в среду газета 20 Minutes.

Как отмечает издание, погибший "30-летний работник агентства недвижимости был застрелен на пороге офиса неизвестными на мотоциклах".

По данным газеты, получивший огнестрельные ранения мужчина укрылся в ближайшем магазине и смог дождаться прибытия медиков, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Транспортные средства злоумышленников уже обнаружены полицией в нескольких километрах к югу от Парижа. Правоохранительные органы начали расследование и устанавливают личности подозреваемых. 

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