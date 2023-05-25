В Москве возбудили дело после ДТП со скорой, где погиб фельдшер

Причиной ДТП стало пересечение 52-летним водителем такси перекрестка на красный сигнал светофора

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП с машиной скорой помощи и такси на юго-западе Москвы, где погиб медработник и трое пострадали. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в 01:55 мск на Профсоюзной улице в районе дома 32. Столкнулись такси и машина Ford скорой помощи. В результате водитель, двое медицинских работников и пациент госпитализированы, позже 34-летний фельдшер умер в больнице. Причиной ДТП стало пересечение 52-летним водителем такси перекрестка на красный сигнал светофора.