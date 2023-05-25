ВСУ выпустили 84 снаряда по погранпереходу в Белгородской области

Это привело к возгоранию

БЕЛГОРОД, 25 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду обстреляли погранпереход в районе села Козинка Грайворонского округа Белгородской области, всего за сутки было выпущено 84 снаряда. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.

"Больше всего снарядов - 84 - было выпущено по погранпереходу в селе Козинка, в результате чего на территории произошло возгорание", - написал он.

Ранее группа журналистов попала под обстрел со стороны ВСУ во время работы у контрольно-пропускного пункта (КПП) "Грайворон" в районе села Козинка, пострадавших нет. Именно с этого КПП российские силы вытеснили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), прорвавшуюся в понедельник на территорию Белгородской области.

Он также добавил, что за сутки зафиксировано порядка 120 прилетов со стороны ВСУ.

"В хуторе Калинин Яковлевского городского округа обнаружен неразорвавшийся боеприпас. Сейчас территория оцеплена. Инженерная группа Министерства обороны будет проводить работы по его ликвидации", - написал он.

По словам Гладкова, в среду по территории Белгородской области зафиксировано порядка 120 обстрелов со стороны ВСУ. Больше всего снарядов попало на территорию Грайворонского округа, который был обстрелян 87 раз. "Есть одна пострадавшая мирная жительница - бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела", - сказал губернатор.

В селе Дроновка того же округа поврежден один дом. Белгородский район был обстрелян 16 раз, в Волоконовском районе по хутору Старый было выпущено девять снарядов, под минометный обстрел попал погранпереход в Шебекине. Кроме того, в Шебекинском округе под обстрел минометных и артиллерийских снарядов дважды попало село Терезовка. "Есть один пострадавший с ранением нижних конечностей", - отметил Гладков.

Несколько сел подверглись атакам дронов. Так, в Борисовском районе рядом с хутором Лозовая Рудка с беспилотника было сброшено взрывное устройство, три БПЛА сбили в поселке Маслова Пристань, селах Середа и Графовка Шебекинского округа. "Краснояружский район был атакован беспилотниками пять раз. Село Староселье подверглось атаке дронов трижды, из них два БПЛА были сбиты. Еще два дрона были сбиты в районе села Вязовое. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений", - сказал губернатор.