Жительница Татарстана, сломавшая полугодовалому сыну бедро и руки, получила условный срок

Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета

КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Суд признал виновной жительницу Камско-Устьинского района Татарстана, которая нанесла вред здоровью малолетнего сына, и назначил 2 года и 2 месяца лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану.

"Приговором суда женщине назначено [наказание] в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в августе 2022 года мать с 6-месячным сыном была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу. В сентябре в палате нейрохирургического отделения она ударила плакавшего ребенка металлическим бортом кровати по ноге, в результате чего он получил перелом бедра. О травме, полученной сыном, врачам женщина не сообщила. Через несколько дней она нанесла ему еще несколько ударов руками, сломав ребенку оба предплечья, а затем покинула медицинское учреждение.

Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.