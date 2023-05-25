В Татарстане осудили бизнесмена по делу о гибели девочки после падения бетонного забора

Мужчину приговорили к одному году ограничения свободы, суд также удовлетворил гражданский иск в размере 1 млн рублей

КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным по делу о гибели восьмилетней девочки после падения на нее бетонного забора в городе Бугульме в Татарстане. Ему назначали год ограничения свободы, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике в четверг.

"Собранные следственными органами СК РФ по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 59-летнему индивидуальному предпринимателю, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в 2009 году мужчина приобрел земельный участок на территории заброшенного ремонтно-механического завода. Зная об аварийном состоянии располагавшегося там железобетонного забора, он не стал его сносить или ремонтировать, а также не ограничил доступ на территорию участка.

25 июля 2022 года там играла группа детей. В какой-то момент на находившуюся рядом с забором восьмилетнюю девочку упала одна из его секций. От полученных травм ребенок умер на месте.