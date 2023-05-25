Руководителя Всеволожского предприятия, где произошло ЧП со сваркой, заключили под стражу

При происшествии погибли три человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Руководителю предприятия во Всеволожске, где произошел инцидент со сваркой, повлекший гибель трех человек и госпитализацию двоих, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК России по Ленинградской области.

"По ходатайству следственного органа мужчине 1976 года рождения, обвиняемому в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

ЧП произошло из-за нарушения технологии производства и техники безопасности при производстве сварочных работ на предприятии ООО "Дидал СК" в Новосергиевке во Всеволожском районе. Там произошел разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона при производстве сварочных работ.

В пресс-службе добавили, что расследование уголовного дела продолжается. "Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в пресс-службе.