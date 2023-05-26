В Красноярске возбудили дело из-за найденных в металлической бочке останков человека

Бочку обнаружили на обочине дороги на территории СНТ "Березовый лог"

КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в Емельяновском районе Красноярского края по факту обнаружения скелета человека в металлической бочке с бетоном. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"В Емельяновском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения скелетированных останков человека. <…> В связи с наличием признаков, указывающих на факт совершения убийства, следственным отделом по Емельяновскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Утром 25 мая местный житель на обочине дороги на территории СНТ "Березовый лог" под Красноярском нашел закрытую металлическую бочку. Он вскрыл ее и увидел там останки человека в бетонной смеси.

"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения возраста, пола, наличия или отсутствия травм, причины смерти погибшего человека. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - пояснили в ведомстве.