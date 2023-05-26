В Барнауле более 15 человек избили подростка

Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом мозга

БАРНАУЛ, 26 мая. /ТАСС/. В Барнауле более 15 человек избили 17-летнего подростка. Он доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом мозга. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале следственного управления СК России по Алтайскому краю.

"По данным следствия, вечером 25 мая в одном из дворов по улице Шукшина в Барнауле компания молодых людей в количестве более 15 человек избила 17-летнего юношу", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, совершенное группой лиц).

Уточняется, что поводом для избиения стал ранее произошедший конфликт на бытовой почве.

Как сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ведомством также организована проверка по этому факту.