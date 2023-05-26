Советник гендиректора "Росэнергоатома" сообщил о стабильной ситуации в Энергодаре

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов ранее заявил, что в городе предотвратили теракт

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Ситуация в городе Энергодаре Запорожской области, где был предотвращен теракт, спокойная и стабильная, заявил ТАСС в пятницу советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Ситуация в Энергодаре стабильная, на [Запорожской атомной] станции все в штатном режиме. Информация о предотвращенном теракте никакого дестабилизирующего влияния на ситуацию в городе не оказала. Все под контролем", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в силовых структурах, на АЭС и в городе на данный момент не принималось дополнительных мер безопасности. Карчаа добавил, что на станции радиационный фон в норме, специальные меры безопасности также не принимали.

В пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что силовики предотвратили в Энергодаре теракт, который, по предварительным данным, готовился в отношении журналиста одного из федеральных СМИ.