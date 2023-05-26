26 мая, 08:44,
обновлено 26 мая, 09:11
Военная операция на Украине

Советник гендиректора "Росэнергоатома" сообщил о стабильной ситуации в Энергодаре

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов ранее заявил, что в городе предотвратили теракт

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Ситуация в городе Энергодаре Запорожской области, где был предотвращен теракт, спокойная и стабильная, заявил ТАСС в пятницу советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Ситуация в Энергодаре стабильная, на [Запорожской атомной] станции все в штатном режиме. Информация о предотвращенном теракте никакого дестабилизирующего влияния на ситуацию в городе не оказала. Все под контролем", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в силовых структурах, на АЭС и в городе на данный момент не принималось дополнительных мер безопасности. Карчаа добавил, что на станции радиационный фон в норме, специальные меры безопасности также не принимали.

В пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что силовики предотвратили в Энергодаре теракт, который, по предварительным данным, готовился в отношении журналиста одного из федеральных СМИ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация