26 мая, 09:22

В городе Артеме около 2 тыс. абонентов остались без холодного водоснабжения

Восстановление водоснабжения находится на контроле в прокуратуре

ТАСС, 26 мая. Прокуратура города Артема в Приморье проводит проверку по факту отключения водоснабжения на территории городского округа, где около 2 тыс. абонентов остались из-за аварии без холодной воды. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

"Около 16:00 (09:00 мск) 26 мая в результате аварии на участке сети водоснабжения на Вокзальной улице в Артеме без холодного водоснабжения остались около 2 тыс. абонентов", - говорится в сообщении.

Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при организации водоснабжения населения, содержании и обслуживании сетей. Восстановление водоснабжения находится на контроле в прокуратуре города. 

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РоссияПриморский край
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