Предварительное заседание по делу Навального об экстремизме пройдет 31 мая

Оно состоится в закрытом для прессы и слушателей режиме

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Предварительное заседание по делу Алексея Навального о создании экстремистского сообщества пройдет в Мосгорсуде 31 мая. Об этом ТАСС сообщили в суде в пятницу.

"Предварительное заседание по новому делу Алексея Навального пройдет в 11:00 мск 31 мая. В соответствии с законом оно состоится в закрытом для прессы и слушателей режиме", - сказали в суде. Там добавили, что дело назначили для рассмотрения судье Андрею Суворову. Ранее он рассматривал дело о шпионаже в отношении бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан и прапорщика полиции Алексея Смирнова, который расстрелял коллег на станции метро "Рязанский проспект".

Согласно карточке дела, Навальный обвиняется по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем). Помимо этого, он обвиняется еще по шести статьям УК - финансирование экстремистской деятельности, публичные призывы к экстремистской деятельности, вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, создание НКО, посягающей на личность и права граждан, реабилитация нацизма). Фигурантом дела также является бывший технический директор YouTube-канала Навального Даниэль Холодный.

Уголовное дело по факту организации экстремистского сообщества было возбуждено в отношении Навального, Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом), Ивана Жданова (признан в РФ иноагентом), а по факту участия в экстремистском сообществе - в отношении Любови Соболь (признана в РФ иноагентом), Георгия Албурова (признан в РФ иноагентом) и других лиц. Большая часть фигурантов дела находятся за пределами РФ.

По данным СК, не позднее 2014 года Навальный как учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ) "создал экстремистское сообщество и руководил им" для осуществления экстремистской деятельности, которая направлена на изменение основ конституционного строя в РФ, подрыва общественной безопасности и государственной целостности. В этот период к преступной деятельности Навального присоединились Жданов и Волков. В СК отметили, что для обеспечения деятельности экстремистского сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремистской направленности, вовлечения новых участников организаторы учредили восемь некоммерческих организаций - фондов и коммерческих организаций, которые были структурными подразделениями сообщества.