В Рязанской области произошел пожар в ангаре с техникой

По предварительной информации, никто не пострадал

ТАСС, 26 мая. Ангар с техникой загорелся в пятницу в городе Рыбный Рязанской области, площадь пожара составляет 700 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Информация поступила в 15:14. На улице Веселой произошло возгорание ангара с техникой. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что на месте работают 7 единиц техники и 17 человек личного состава. Объявлена локализация пожара на площади 700 кв. м.

В 18:17 было ликвидировано открытое горение, уточнили в ведомстве.